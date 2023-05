Von Nimwegen nach Düsseldorf Lauf-Trio erreicht nach 125 Kilometern und 31 Stunden Rath

Eigentlich wollten sie zu viert die Herausforderung meistern, allerdings musste Carsten Buse (Essen) wegen einer Knieverletzung kurzfristig passen. Doch er unterstützte seine Lauffreunde an der Strecke und in den Pausen – wie so viele andere auch. Röder bedankte sich etwa beim LAV Goch-Kessel, bei „The Voice“ bei Laufveranstaltungen Laurenz Thissen⁩, beim Uedemer SV und bei den Powerfrauen Labbeck, die das Trio zum Einstieg in die Nacht verpflegten. „Außerdem bedanken wir uns bei Bettina, die uns nachts und noch einmal morgens fantastisch mit Essen und Trinken versorgt hat. Bei Norbert, der uns mit so viel Zeit und Aufwand die Verpflegung auf den ersten 60 Kilometern organisiert hat und an vielen Stellen zur Strecke beraten hat. Und bei Jörg und Micha aus unserem Laufteam H.U.L.K., die uns die letzten 20 Kilometer versorgt und begleitet haben“, listet Röder weitere Helfer auf.