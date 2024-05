Gewinner des Düsseldorfer Integrationspreises „Wir wollen das gute Miteinander in Düsseldorf erhalten“

Der KDDM-Cup Das Projekt gibt es seit elf Jahren. Inzwischen kommen 12.000 Zuschauer zu der Partie am Fronleichnamstag. Auf dem Platz in Benrath stehen eine Traditionsauswahl der Fortuna und eine „abrahamitische“ Mannschaft mit Teilnehmern aus den drei großen monotheistischen Weltreligionen. Das Ganze ist eine große Party des Miteinanders inklusive kulinarischen Genüssen und einem großen Kinderbereich. Ein Kernteam von 15 Helfern arbeitet das ganze Jahr über an dem Projekt, am Tag selbst sind noch einmal mehr als 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. „Wir freuen uns wahnsinnig über diese Auszeichnung, das ist eine tolle Wertschätzung“, sagt Redouan Aoulad Ali vom Vorstand des KDDM. Dass der Dialog zwischen Juden und Muslimen in Düsseldorf – trotz der aktuellen Lage im Nahen Osten – weiter stattfindet, sieht Aoulad Ali als ermutigend. „Einfach ist das im Moment nicht und manchen kostet es auch etwas Überwindung, aber wird sind froh, dass wir in unserer Stadt nach wie vor in der Lage sind, ein solches Signal in die Stadtgesellschaft zu senden.“ Das Preisgeld können die Organisatoren gut gebrauchen. „Alles in allem kostet das Event rund 60.000 Euro und wir finanzieren es bislang nur über Spenden, Sponsoren und über Eintrittskarten.