Folgen von Krieg, Flucht und Vertreibung : Von Düsseldorf aus sucht das DRK weltweit nach Vermissten

Düsseldorf Mehrere Anfragen erhält die Düsseldorfer Abteilung des DRK-Suchdienstes in der Woche. Die Suche nach Vermissten ist durch Flucht, Verteibung und Migration aktueller denn je.

Wenn bei Hilke Engfer das Telefon klingelt, ist höchste Konzentration angesagt. Denn bei den Menschen, die sich melden, geht es häufig um Existenzielles. Zum Beispiel um die Frage, ob der seit Monaten vermisste Bruder die Überquerung des Meeres in einem Schlauchboot überlebt hat. Oder darum, ob der eigene Vater an einem bestimmten Ort in Russland vor mehr als 75 Jahren tatsächlich gefallen ist. „Die Ungewissheit über den Verbleib eines Angehörigen lässt Menschen niemals los, er beschäftigt sie oft ein Leben lang“, sagt Engfer, die beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) arbeitet und in Reisholz ihr Büro hat.

Im Schnitt erhält der Dienst drei bis vier Anfragen in der Woche, erläuterte Engler anlässlich des internationalen Tags der Vermissten. Das Einzugsgebiet ihres Büros deckt große Teile des Regierungsbezirks Düsseldorf ab. „Wir laden Menschen zu uns ein, versuchen in einem geschützten Raum und möglichst in der Muttersprache beispielsweise die Geschichte eines Kontaktabbruchs zu rekonstruieren“, sagt die Wissenschaftlerin. Für die eigentliche Suche übermitteln die Düsseldorfer die Daten an Fachabteilungen, wie es sie unter anderem in München gibt. „Die Recherche in internationalen Datenbanken ist komplex und anspruchsvoll, es macht Sinn, das an Experten zu übergeben“, sagt Hilde Heij, Leiterin des Suchdienstes im DRK-Landesverband Nordrhein.