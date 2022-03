Hund allein in Düsseldorf : Happy End für Nik

Nach dem großen Abenteuer an Altweiber ist Hund Nik wieder bei Elisa Henzel und Anton Klett zu Hause in Bilk angekommen. Die Pfote ist noch verbunden. Foto: privat/Yvette Jacob

Düsseldorf Der an Altweiber in Bilk ausgebüxte Hund lief aufgeschreckt bis nach Kaiserswerth – und fand in der Nacht alleine wieder nach Hause. Ein Verband an der Pfote erinnert an das Abenteuer.