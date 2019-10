Vom 18. bis 21. Oktober : Erneute Vollsperrung der A46 in Düsseldorf

Erneute Vollsperrung der A46 in Düsseldorf

Düsseldorf Erneut kommt es zu Sperrungen und damit wohl auch zu Verkehsbehinderungen auf der A46 und der A59 im Bereich Düsseldorf. Das hat Auswirkungen auch auf andere Autobahnen, wie die A3, A57 und A44.

Im Zuge des Umbaus des Autobahnkreuzes Düsseldorf-Süd muss die A46 in Fahrtrichtung Neuss ab Freitagabend (18.10.) um 21 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen (21.10.) um 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen voll gesperrt werden.

Straßen.NRW erneuert auf der Autobahn in dem Bereich die Fahrbahn. Im Anschluss daran sollen in Richtung Neuss wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, da dann auch die Arbeiten im Mittelstreifen abgeschlossen sind.

Der aus Wuppertal kommende Verkehr kann im Kreuz Hilden auf die A3 in Richtung Köln oder Oberhausen fahren. Die großräumige Umleitung für alle mit Fahrziel Neuss erfolgt über die A3, A44 sowie A57 und wird mit dem orangenfarbenen Pfeil ausgewiesen.

A46-Umbau am Kreuz Düsseldorf-Süd

Die Vollsperrung erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden (Stadt Düsseldorf, Autobahnpolizei, Bezirksregierung und Straßen.NRW) bewusst am verkehrsärmeren Wochenende in den Herbstferien. Trotzdem muss mit erheblichen verkehrlichen Einschränkungen im Raum Düsseldorf gerechnet werden.