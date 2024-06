Europawahl in Düsseldorf Die Überraschungspartei Volt will mehr

Schon vor der Wahl gelang es dem Außenseiter, für Aufmerksamkeit zu sorgen: „Sei kein Arschloch“, stand da etwa auch in Düsseldorf in Großbuchstaben auf Wahlplakaten. Und weiter: „Deine Stimme gegen Rechtsextremismus.“ Nach der Europawahl ist das Interesse noch größer geworden, denn mit 2,6 Prozent der Stimmen in Deutschland und damit drei Sitzen im EU-Parlament ist der erst 2017 gegründeten Partei eine Überraschung gelungen. Die ist in mancher Stadt noch größer, in Köln räumte Volt mehr als sieben Prozent ab, Kostenpflichtiger Inhalt in Düsseldorf waren es 4,8 Prozent – übrigens der gleiche Wert, den die Partei BSW mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel an der Spitze in der Landeshauptstadt erreichte. In Oberbilk und Friedrichstadt verbuchte Volt sogar mehr als acht Prozent.