Auch Rheinbahn betroffen : Vollsperrung von A46 und Brüsseler Straße in Düsseldorf

Düsseldorf Wieder einmal müssen sich Autofahrer auf der A46 im Bereich Düsseldorf auf eine Vollsperrung der Autobahn einstellen. Auch eine Linie der Rheinbahn ist betroffen. Im Linksrheinischen muss die Brüsseler Straße gesperrt werden.

Die Anschlussrampen von Wuppertal (A46) nach Köln (A3), Köln (A3) nach Düsseldorf (A46), Düsseldorf (A46) nach Oberhausen (A3) und von Oberhausen(A3) nach Wuppertal (A46) sind dagegen für den Verkehr gesperrt. In der Anschlussstelle Hilden wird die Verbindung von der Hochdahler Straße zur A3 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.

Betroffen von der Sperrung ist auch die Buslinie SB50 der Rheinbahn. Die Busse fahren zwischen den Haltestellen Werstener Dorfstraße und Haan, Kellertor eine großräumige Umleitung. Durch die großräumige Umleitung kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Mit Durchsagen in den Bussen will die Rheinbahn ihre Fahrgäste über die Umleitung informieren.

Abriss der Brücke Heerdter Lohweg

Auch im Linksrheinischen müssen Autofahrer am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Rahmen der Bauarbeiten am Heerdter Lohweg steht der Abriss der Brücke Heerdter Lohweg an. Für die Abbrucharbeiten muss die Brüsseler Staße zwischen der Anschlussstelle Büderich und dem Rheinalleetunnel beziehungsweise Seestern in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.