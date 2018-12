Bilanz nach den Weihnachtstagen: Volle Kirchen an Heiligabend

Düsseldorf In den Gotteshäusern fand an Weihnachten trotzdem jeder einen Platz.

Uwe Vetter war überglücklich: „Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, sagt der Leitende Pfarrer der Johanneskirche im Rückblick auf die Gottesdienste an Heiligabend in der Stadtkirche. „Wir hatten am Nachmittag zweimal volles Haus mit jeweils rund 1200 Menschen, und sogar um 23 Uhr waren bestimmt noch einmal 400 Leute da“, so Vetter. Alles sei sehr diszipliniert abgelaufen, bewährt habe sich die Maßnahme, den Gottesdienst via Bildschirm im Foyer zu übertragen. Und das Wichtigste: „Wir mussten niemanden wegschicken.“ Ein wenig erleichtert war der Pfarrer schon, „denn man weiß vorher ja nie so genau, was passiert“. An den anderen Weihnachtstagen seien die Gottesdienste zwar auch ganz gut besucht gewesen, „problematisch aufgrund des großen Andrangs, das hat uns die Erfahrung gelehrt, ist aber eben vor allem der Heiligabend“.