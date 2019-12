Weihnachtsgeschäft : Volle Geschäfte am ersten Adventssamstag

Düsseldorf Mit dem „Black Friday“ und dem ersten Adventssamstag wurde das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Die Händler zeigten sich zufrieden mit der Kundenfrequenz und den Geschäften.

Der Handel hat sich mit dem ersten Adventssamstag voll zufrieden gezeigt – wohl auch dank perfektem Winter-Einkaufswetter (kühl, aber trocken und sonnig). „Die Stadt war voll, die Geschäfte liefen“, sagt der Storemanager des Kaufhof an der Kö, Lars Thiele: „Das Parkhaus war um halb zwölf dicht.“ Der „Black Friday“ am Vortag hatte Maßstäbe gesetzt, besonders gefragt war im Kaufhof Kosmetik, aber auch warme Kleidung und Spielwaren. Lars Musiol vom Handelsverband Rheinland bestätigte, der Tag habe beim Handel die Hoffnungen für den anstehenden Einkaufssonntag genährt. Claus Franzen vom Porzellangeschäft Franzen an der Kö sprach ebenfalls von sehr guter Frequenz: „Nun muss sich zeigen, wie es in der Weihnachtszeit weitergeht.“ Unter der Woche habe man wegen der schwierigen Verkehrslage durchaus einen geringeren Kundenstrom verzeichnet. nic/RP-Foto. A. Endermann