Dichtes Gedränge in Düsseldorf Innenstadt am ersten Weihnachtsmarkt-Samstag rappelvoll

Am ersten Weihnachtsmarkt-Samstag in Düsseldorf ist die Innenstadt erwartungsgemäß geradezu aus allen Nähten geplatzt. Ein dichtes Gedränge herrschte auch in den Geschäften. Wie die Polizei bestätigt, waren die Schadowstraße, die Königsallee und natürlich insbesondere die verschiedenen Weihnachtsmärkte hochfrequentiert.