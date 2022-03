Umweltschutz : Mit der Volkshochschule „klimafit“ werden

Ingo Wagner ist Geschäftsführer des Vereins KlimaDiskurs.NRW und leitet den Kurs Klimafit an der VHS Düsseldorf. Foto: Privat

Düsseldorf Die Veranstaltungsreihe befasst sich mit kommunalem Klimaschutz und Möglichkeiten der Teilhabe. Dozent Ingo Wagner erklärt, was auf die Teilnehmer zukommt.

Von Julia Nemesheimer

Im zweiten Jahr in Folge können sich Interessierte in der Volkshochschule am Bertha-von-Suttner-Platz „klimafit“ machen lassen. Dabei sollen Klimawandel, -schutz und -folgen vom Globalen ins Lokale heruntergebrochen werden. Es gibt wissenschaftliche Grundlagen zur allgemeinen Lage. Der Stand in Düsseldorf steht dabei besonders im Fokus. „Wir laden dazu Vertreter der Verwaltung ein, die unter anderem einen Überblick über die Pläne der Stadt hinsichtlich des Klimaschutzes geben werden“, erklärt Ingo Wagner, der in Düsseldorf als Dozent den Kurs leitet. Er ist zudem seit Januar 2022 kommissarischer Geschäftsführer des Vereins KlimaDiskurs.NRW, der die Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Umweltamt Düsseldorf und der Verbraucherzentrale NRW organisiert.

Gefördert wird das Projekt von der Nationalen Klimaschutz-Initiative des Bundes. „Bis 2024 läuft diese Förderung noch, sodass wir bis dahin die Kurse sicher noch anbieten können“, sagt Wagner. 2021 hätte „Klimafit“ noch komplett digital stattfinden müssen, dieses Mal freue man sich auf Präsenzveranstaltungen. „Die beiden Online-Abende finden für alle Volkshochschulen an jeweils zwei Abenden statt“, erklärt er weiter. Dabei gehe es um Expertendialoge und -tipps. „Klimafit“ findet deutschlandweit in 128 Kommunen statt; in NRW sind 22 Volkshochschulen beteiligt. Entwickelt wurde die Reihe bereits 2017 von WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM).

Ein wichtiges Thema wird sein, was jeder und jede selbst für das Klima tun kann. „Wir laden auch Initiativen ein, die sich vorstellen und geben Hinweise, wie man sich selbst gut für mehr Klimaschutz einbringen kann“. Dabei richtet sich der Kurs nicht an eine spezifische Gruppe, sondern möchte auf allen Ebenen der Gesellschaft Menschen ansprechen. „Es ist spannend, wenn in den Kursen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich bisher nur wenig mit Klima beschäftig haben, auf solche stoßen, die schon tiefer in der Materie drin sind“, meint Ingo Wagner.