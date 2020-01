Polizei sucht Zeugen : Spaziergängerin im Düsseldorfer Volksgarten von Unbekanntem angegriffen

Düsseldorf Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochmorgen im Volksgarten ereignet hat. Eine Spaziergängerin war hinterrücks von einem Unbekannten niedergeschlagen und angegangen worden.

Als sie sich massiv wehrte und durch laute Schreie auf sich aufmerksam machte, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Emmastraße. Die Frau erlitt Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde bei dem Angriff nichts entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tat auch sexuell motiviert gewesen sein könnte. Zur Tatzeit waren nach ersten Angaben Radfahrer in dem Parkgelände unterwegs, die als Zeugen in Betracht kommen.