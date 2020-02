Geldinstitut : Volksbank will Filiale in der Altstadt

Mitten auf der Feiermeile Bolkerstraße hat die Volksbank seit einiger Zeit Geldautomaten. Das Angebot an dieser Stelle soll ausgebaut werden, eventuell auch mit Beratern. RP-Foto: nic. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Am neuen Geldautomaten-Standort des Instituts an der Bolkerstraße soll es bald auch Personal geben. Die Bilanz für das vergangene Jahr fiel positiv aus. Auch zum Thema Negativzinsen für Guthaben äußerte sich der Vorstand.

Von Nicole Lange

Die Volksbank Düsseldorf-Neuss will einen neuen Standort in der Altstadt etablieren. Das teilte Vorstandssprecher Rainer Mellis am Dienstag bei der Bilanz-Pressekonferenz des Instituts mit. Das Unternehmen hatte bereits Ende des vergangenen Jahres an der Bolkerstraße 31 das kleine Ladenlokal angemietet, in dem zuvor verschiedene Imbisse ihre Heimat hatten. Zunächst wurden dort nur zwei Geldautomaten eingebaut, künftig soll es aber auch Mitarbeiter dort geben: „Ab dem zweiten Quartal werden wir dort gemeinsam mit der genossenschaftlichen Reisebank einen bemannten Kassen- und Geldautomatenstandort betreiben“, sagte Mellis: „Und wenn es gut anläuft, auch Berater vor Ort einsetzen.“ Darüber wolle man möglichst schnell entscheiden.

Die Volksbank will damit wohl auch in die Lücke stoßen, die die Schließung der Sparkassenfiliale dort hinterlassen hatte. Die Stadtsparkasse hatte im vergangenen Herbst ihre Altstadt-Filiale aufgegeben, die wenige Häuser von dem neuen Angebot des Mitbewerbers entfernt liegt. Die Sparkasse betreibt dort noch ein Selbstbedienungs-Angebot, zu dem neben Geldautomaten unter anderem ein Münzrollen-Automat gehört – ein Service für die Altstadtwirte und -händler. Die Volksbank will sich um diese Geschäftskunden im Umfeld nun ebenfalls bemühen: „Die Bargeldversorgung wird an dieser Stelle sicher ein Thema sein.“ Was dieser Service kostet, werde man mit den potenziellen Kunden im einzelnen bereden.

Auch insgesamt bekräftigte Mellis das Versprechen, man schließe derzeit keine Filialen und denke lieber über zusätzliche Standorte nach. In den Filialen, in deren Umfeld Mitbewerber sich zurückgezogen haben, verzeichne man eine Reihe von Anfragen potenzieller Neukunden – auch jetzt noch. „Viele Kunden, die tatsächlich nur ein- oder zweimal im Jahr in ihre Filiale gehen, bemerken die Schließungen erst jetzt.“

In Wittlaer hat die Volksbank sich entschieden, in den früheren Standort der Stadtsparkasse an der Kalkstraße umzuziehen – er ist größer als der bisherige: „Für uns ist dort ein interessantes Wachstumsgebiet“, sagt Mellis. In Oberkassel habe man in den Umbau der Filiale investiert, und in Lohausen wurde als neuer Standort die historische Tankstelle an der Niederrheinstraße gefunden. Insgesamt betreibt die Volksbank Düsseldorf Neuss aktuell 23 Filialen, neben zwölf in der Landeshauptstadt gehören dazu auch zehn im Rhein-Kreis Neuss und eine in Ratingen.

Ihre Privatkunden müssen nach Auskunft der Bank aktuell eher nicht befürchten, für ihre Spareinlagen mit Strafzinsen zur Kasse gebeten zu werden – deutschlandweit hat eine Reihe von Instituten solche Strafzinsen bei Tagesgeldkonten eingeführt; darunter auch einige Volksbanken. Mellis sagte, man wolle den „kleinen Sparer“ verschonen. Dagegen werde man bei Beträgen ab einer Million Euro „Verwahrentgelte“ prüfen – allerdings nicht nur orientiert an der Summe, sondern auch an der Geschäftsbeziehung, die man mit dem Kunden habe.

Das Geschäftsjahr 2019 war aus Sicht des Instituts trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich. So stieg das Betriebsergebnis vor Bewertung von 11,2 Millionen auf 12,1 Millionen Euro, wie Vorstand Klaus Reh berichtete. Der Jahresüberschuss lag mit 2,44 Millionen leicht über dem des Vorjahres (2,40 Millionen). Reh führte die Entwicklung auf ein deutlich gestiegenes bilanzielles Kundengeschäft sowie auf das Provisionsergebnis zurück. Der Provisionsüberschuss hat sich 2019 um mehr als sieben Prozent erhöht, die Kundeneinlagen wuchsen um gut zehn, die Kundenkredite um fast acht Prozent.