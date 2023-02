Volksbank Düsseldorf Neuss berichtet übers Geschäftsjahr 2022 „Wir bei der Volksbank sind von der alten Schule“

Rainer Mellis betont, dass die Bank „konsequent auf Kundennähe“ setze und lieber in klassischen Bereichen wie Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Wertpapierprodukten persönlich berate, anstatt es wie die Konkurrenz „verzweifelt mit künstlicher Intelligenz zu versuchen“. Tatsächlich hat die Volksbank in Düsseldorf elf Filialen, eine relativ hohe Zahl – und an Orten wie der Bolker Straße eröffnete die Volksbank vor drei Jahren eine neue Filiale mit zwei Geldautomaten. Wenn man aber bedenkt, dass im Geschäftsgebiet mehr als eine Million Menschen leben, bietet die Anzahl von 106.000 Kunden noch Luft nach oben.