Banken in Düsseldorf : Die Volksbank reduziert ihre Öffnungszeiten

Banken in Düsseldorf

Düsseldorf Von dem neuen Schritt sollen die Mitarbeiter profitieren. Warum die Volksbank jetzt ihr Angebot für Kunden einschränkt und wie sie das genau begründet.

Die Filialen der Volksbank Düsseldorf Neuss eG sind ab Oktober nicht mehr an Mittwochnachmittagen geöffnet. Bislang stehen die Türen der 22 Geschäftsstellen an diesem Wochentag noch von 14 bis 18 Uhr für Kunden offen. Begründet wird dieser Schritt damit, dass die Arbeitsplätze der Mitarbeiter dadurch attraktiver werden sollen.

Grundlage für die Entscheidung sei das „Zukunftsprogramm Future Work“. Dieses beinhalte auch das Ziel, die Work-Life-Balance der Filialmitarbeiter zu verbessern. Diese seien im Vergleich zu Kollegen anderer Abteilungen deutlich weniger flexibel, da es eine starre Bindung an die Öffnungszeiten gebe.

Im Ergebnis müssen die Mitarbeiter laut Volksbank nun nur noch 36 Stunden arbeiten, werden aber für volle 39 Stunden vergütet. Vorstandssprecher Rainer Mellis spricht von einem „aktuellen Alleinstellungsmerkmal in der Bankenlandschaft“, um die Arbeitgeberattraktivität im Wettbewerb deutlich zu erhöhen. Es gehe darum, Mitarbeiter enger zu binden und explizit neue zu gewinnen. Einen akuten Personalmangel gebe es nicht, sagt Sprecher Christian Feldbinder auf Nachfrage unserer Redaktion. Zudem solle durch eingeschränkte Öffnungszeiten kein Mitarbeiter abgebaut und auch nicht anderweitig gespart werden.

Kongress in Düsseldorf

Kongress in Düsseldorf : Wie Unternehmen die Zukunft des Internets erobern

Energiemangel in Neuss

Energiemangel in Neuss : Gas-Heizwerk sichert Bedarf der Fernwärmekunden

So schön wird das Kürbisfest in Nordbrock

Leckereien, Programm und Kürbis-Spiele : So schön wird das Kürbisfest in Nordbrock

Musikspektakel in Düsseldorf

Musikspektakel in Düsseldorf : Dieser Superstar tritt bei der MTV Music Week auf

Schon seit längerer Zeit sind die Filialen an Freitagnachmittagen geschlossen. Das sei eine Reaktion auf das Kundenverhalten gewesen, das stets weniger Frequenz kurz vor dem Wochenende mit sich gebracht habe. Noch ein Nachmittag weniger ist nun aus Sicht der Volksbank für die Kunden verkraftbar. Mellis sagt zu den neuen Öffnungszeiten: „Sie entsprechen exakt dem aktuellen Kundenbedarf und -verhalten.“ Zudem weist er darauf hin, dass sich die Volksbank gegen „den allgemeinen Trend in der Banken- und Sparkassenwelt“ stelle, Kostenpflichtiger Inhalt Filialen und Mitarbeiter abzubauen. Tatsächlich ist das Filialnetz nahezu stabil geblieben, im Gegensatz zum Angebot der Stadtsparkasse etwa, auch wenn diese unterm Strich deutlich mehr Filialen in Düsseldorf unterhält.