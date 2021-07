Sauberkeit in Düsseldorf : Vogeldreck im Ostpark ärgert Spaziergänger

Die alte Holzterrasse am Weiher im Ostpark war zuletzt extrem durch Vogelkot verunreinigt. Foto: Schwertfeger/Christian Schwertfeger

Düsseldorf Vor allem die alte Holzterrasse am Weiher ist stark betroffen. Die Stadt verspricht schnelle Abhilfe. In der Regel werde der Ostpark allerdings nur „bei Bedarf“ gereinigt.

Die Hinterlassenschaften von Gänsen und anderen Vögeln in Parks sind ein Dauerärgernis. Auch der Ostpark bleibt davon nicht verschont. Und während der Kot auf Liegewiesen schon ärgerlich genug ist, hat der einstige Bootssteg, von dem man eigentlich so schön den Blick über den See schweifen lassen kann, bisweilen einen Zustand erreicht, den viele Erholungssuchende in Grafenberg als nicht mehr akzeptabel bezeichnen.

Fakt ist: Das Gartenamt veranlasst die Reinigung der Grünanlagen von Vogelkot in unterschiedlicher Frequenz, da der Grad der Verschmutzung an den Standorten im Stadtgebiet variiert. „Die Mitarbeiter des Gartenamts kontrollieren die Grünflächen aber stets mit Blick auf solche Verschmutzungen“, sagt ein Sprecher. So würde zum Beispiel der Zoopark in der Regel die meisten Verschmutzungen von Vogelkot aufweisen. Die dortige Ententerrasse beziehungsweise die Freitreppe zum Weiher würden deshalb von Mai bis Oktober wöchentlich mit Hochdruckreiniger bearbeitet. „Zudem werden bei Bedarf die Wege und das Fontänenfeld am Wasserspielplatz im Zoopark auf dieselbe Weise gesäubert.“ Zusätzlich verfüge das Gartenamt über eine Maschine zum Sammeln von Gänsekot auf Rasenflächen. Damit sie eingesetzt werden kann, müsse das Wetter aber trocken sein. „Die Maschine funktioniert zudem am besten auf ebenen Flächen“, sagt der Sprecher. Einmal monatlich säubere das Gartenamt außerdem die Platzfläche am Schwanenhaus im Hofgarten mit dem Hochdruckreiniger.

Die Holzterrasse im Ostpark würde das Gartenamt hingegen nach Bedarf reinigen. „Die Verschmutzung war der Stadt aber bereits bekannt – das Gartenamt hat einen Dienstleister kontaktiert, um die Fläche mit Hochdruckreiniger – zum ersten Mal in diesem Jahr – zu säubern. Weitere Reinigungen erfolgen in den kommenden Monaten nach Bedarf“, so der Sprecher.

Die Grünanlagen in Düsseldorf sauber zu halten, sei prinzipiell eine Aufgabe, die das Gartenamt sehr ernst nehme. Mögliche Verschmutzungen im Blick zu haben und entsprechende Reinigungen zu veranlassen, sei deshalb ein zentraler Teil des Leistungsspektrums in der Grünpflege. Die Arbeiten würden durch Vergabe an einen Dienstleister und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets veranlasst.