Vögel verteilen in Düsseldorf Müll : Größere Mülltonnen gegen schlaue Raben

Düsseldorf Auf den Wiesen des Hofgartens parallel zum Düsselkanal liegt immer wieder viel Müll herum. Er wird von Raben und Krähen verteilt. Unsere Leserin Hilli Hassemer schlägt Mülltonnen mit Deckeln vor. Die Stadt hat eine andere Idee.

Gartenamtsleiterin Doris Törkel bestätigt das Problem, es ist der Verwaltung bekannt. Tatsächlich ist es sogar schlimmer geworden. „Wir haben seit Corona viel mehr To-go-Müll in den Parks“, sagt Törkel. Wichtig sei, dass die Menschen den Müll tief in die Mülleimer drückten und nicht Pizza-Kartons neben die Tonnen stellten. Diese würden von den Vögeln kleingehackt und verteilt.

Die 105 Mülltonnen im Hofgarten werden von der Stadtverwaltung dreimal wöchentlich an den Werktagen geleert, gleichzeitig wird das direkte Umfeld gereinigt. Zusätzlich werden an jedem Wochenende starke Vermüllungen beseitigt und bei Bedarf Behälter geleert. Zwei Saisontonnen ergänzen das Angebot. 20 Mülleimer mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern werden nun gegen 100-Liter-Müllbehälter ausgetauscht.

Bei den von der Stadt verwendeten Abfallbehältern handele es sich um ein bewährtes, im Stadtgebiet an vielen Stellen eingesetztes Modell, das durch seine kleine Öffnung den Krähen den Zugang erschwere. Die Vögel setzen sich dennoch auf die Behälter und ziehen Müll durch die Öffnung. Auch durch die kleinen Löcher an den Seiten wird Müll von den Vögeln herausgezogen, meist ist er dann schon zerrupft.

Wie Törkel berichtet, sind die Raben und Krähen sehr intelligent und verspielt. Sie gelten als die intelligentesten Vögel. Sie passen sich erstaunlich gewitzt an die Menschenwelt an, wie Josef H. Reichholf in seinem Buch „Rabenschwarze Intelligenz“ darlegt. Sie finden im Boden versteckte Walnüsse auch nach Monaten wieder. In Japan wurde beobachtet, dass Krähen Nüsse bei Rot an Ampelanlagen vor Autos ablegen. Wenn die Autos sie geknackt haben, flattern die Vögel herbei und holen sich die Nüsse.