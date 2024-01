Viva Cruises-Chefin Andrea Kruse Diese Frau beschert Düsseldorf einen Kreuzfahrt-Boom

Will man die Gründe für den Erfolg von Viva Cruises verstehen, beginnt man am besten damit, was der Fluss-Reiseveranstalter nicht macht: Viele Konkurrenten starten in Köln, hier ist der Heimathafen die Düsseldorfer Altstadt. Es gibt keine Last-Minute-Preise, stattdessen immer die gleiche Rate. Das Call-Center ist nicht ausgelagert, alle europäischen Kunden landen in der Telefon-Zentrale in Oberkassel. Und auch die Chefin entspricht so gar nicht dem klassischen Kreuzfahrt-Klischee.