Fortuna Düsseldorf : Ein virtueller Rundgang durch das Paul-Janes-Stadion

Patrick Jelen hat jeden Winkel der Fortuna-Heimstätte fotografiert und gewährt auf seinem Blog „Fortuna-Brötchen“ nun ungewöhnliche Einblicke davon. Das ist sein Geschenk an den Verein zum 125. Geburtstag.

Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, das Stadion zu fotografieren, das Spielfeld, die Tribünen, die Umkleidekabinen, die Ein- und Ausgänge, alles halt. Diese Fleißarbeit hat der 47-Jährige zusammengesetzt in eine virtuelle 360-Grad-Tour, bei der man mit dem Cursor in jede Ecke vordringen kann. Jelen hat sich das anlässlich des 125. Geburtstages der Fortuna ausgedacht – quasi als Ersatz, denn eigentlich sollte der Fortuna-Anhänger eine große Ausstellung im Rathaus mit Fotos, Video-Material und weiteren Fan-Utensilien bestücken, die am 5. Mai eröffnet werden sollte. „Die ist wegen Corona aber natürlich erst mal verschoben worden“, sagt er. Da der professionelle Fotograf aber ohnehin schon viel Material vom Paul-Janes-Stadion hatte und dann vom Verein auch die Erlaubnis erhielt, dort zu fotografieren, stürzte er sich in das neue Projekt. „Beruflich war ich eh’ ausgebremst und hatte nicht viel zu tun. Und das Paul-Janes-Stadion hat viel mehr zu bieten, als mancher denkt. Also warum nicht?“