Virtual Reality in Düsseldorf

Die Firma Agency 4 ist eine der führenden Produktionsfirmen im Bereich Virtual Reality. Sie ist an der Umsetzung verschiedener TV-Formate und Forschungsprojekte mit Telekommunikationsunternehmen beteiligt.

Aus diesem Grund statteten Matthi Bolte-Richter, digitaler Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, sein Kollege Michael Basten sowie Rasmus Andresen, Abgeordneter und Vizepräsident des Landtags in Schleswig-Holstein, den VR-Profis bei Agency4VR einen Besuch ab. Das Start-up residiert genretypisch in einem Bilker Hinterhof, Kronprinzenstraße 12 bis 16, und zählt nach eigener Einschätzung zu den führenden und erfahrensten VR-Produktionsfirmen in Europa. Neben fünf „Gründervätern“, zu denen auch Michael Albrecht – überzeugter Virtual-Realist, der ursprünglich aus dem Audiobereich kommt und früher bei Hastings Werbemusik komponiert und als Toningenieur aufgenommen hat – gehört, hat sich ein insgesamt 20-köpfiges Team der Schaffung künstlicher Welten verschworen.

Als Living LAB für die Nutzung von Virtual Reality in Unternehmen, für Marken und Live-Kommunikation beansprucht A4VR eine kreative Vorreiterrolle für virtuelle Erlebnisse. „Unternehmen wie Facebook oder Google treiben die Entwicklung, Menschen unabhängig von Zeit und Raum zu verbinden, mit Tempo voran, und auch in China ist man bereits sehr weit“, so Michael Albrecht, der sich einen Durchbruch der Technologien wie „Augmented Reality“ oder „Virtual Reality“ auch bei privater Anwendung bis 2025 vorstellen kann. „Wenn ich mir anhöre, wie häufig Virtual Reality auf der Messe Gamescom schon angekündigt wurde, und wie es in Deutschland überhaupt mit digitalen Technologien vorangeht, bin ich da eher skeptisch“, so der Grüne Matthi Bolte-Richter.