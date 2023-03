Forschung in Düsseldorf Damit der Schmerz nicht chronisch wird

Schmerz lass nach! Mit diesem Wunsch sind heute Morgen wieder unzählige Menschen in den Tag gestartet. Gerade Ältere leiden häufig unter dauernden Beschwerden – meist im Rücken, in den Gelenken oder der Muskulatur. „Bei jedem zehnten Menschen ist der Schmerz chronisch“, sagt Dr. Sandra Blenk, leitende Ärztin des Zentrums für Schmerzmedizin am St. Vinzenz-Krankenhaus. Damit es erst gar nicht so weit kommt, erprobt die Klinik nun ein neues Therapiekonzept, begleitet von einem deutschlandweiten Forschungsprojekt.