Bauen in Düsseldorf : Die Villa Sohl soll bald abgerissen werden

Die Villa Sohl zieht viele Neugierige an, die sich mühelos Zutritt zu dem Gelände verschaffen können. Foto: Marc Ingel

Unbefugte verschaffen sich regelmäßig Zutritt auf das Gelände, es hat sogar schon einen Brand gegeben. Der neue Eigentümer muss nun zunächst das frei zugängliche Grundstück absichern. Fragen der Verkehrsführung werden später entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Die Villa Sohl verrottet seit Jahren, das Gelände ist mehr oder weniger frei zugänglich, es hat schon einen Brand gegeben, und im Internet wird das Grundstück als Lost Place angepriesen. Melanie Wienholz von der Bezirksdienststelle der Polizei in Gerresheim bestätigte in der Bezirksvertretung 7 Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwar will ein Investor dort bauen, doch irgendwie geht es nicht voran – was vor allem damit zu tun haben dürfte, dass eine mögliche Denkmalwürdigkeit des Parks eine Bebauung einschränkt.

Daher haben SPD, Grüne, FDP und Linke jetzt gemeinsam den Antrag gestellt, dass der Abriss des Gebäudes „möglichst schnell“ geschehen soll. Insbesondere die CDU hält das für überflüssig. Dem Investor sei selbst überlassen, wann er abreißen will, zumal er natürlich gesichertes Planungsrecht für einen Neubau haben will, meinte Rainer Klöpper. Und das Gelände abzusichern, wusste Ingolf Rayermann, das habe der Bauträger zugesagt. Sollte er das nicht machen, kann das Bauaufsichtsamt ihn hierzu durch eine Ordnungsverfügung auffordern. Denkbar knapp wurde der Antrag angenommen, jetzt soll also jetzt Druck auf den Projektentwickler ausgeübt werden.