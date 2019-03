Radtraining in Düsseldorf : Radfahren lernen kann man nur in der Familie

Bereiten sich mit einem Training auf ihre Fahrradprüfung vor: die Schüler der 4a der Henri-Dunant-Schule in Wersten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Beim Training in der Schule bekommen Kinder eine erste Anleitung – üben müssen sie zu Hause. Kinder fahren heute schlechter Rad als früher – und viele Erwachsene gar nicht mehr.

Oft wackelt es noch. Und der Blick über die Schulter ist nicht selten nur angetäuscht, das Handzeichen zu geben, fällt schwer, weil man ja dafür eine Hand vom Lenker nehmen muss. Dann wackelt es noch mehr. An diesem Mittag steht bei den Schüler der 4a der GGS Henri-Dunant in Wersten in der fünften und sechsten Stunde Radfahren auf dem Stundenplan. Noch tun sie dies auf dem Schulhof. Und das Verkehrshindernis, das mittels Handzeichen und Schulterblick umfahren werden soll, ist kein geparktes Auto, sondern der Papierkorb aus der Klasse. Doch demnächst geht es in den Straßenverkehr, begleitet und begutachtet von der Polizei. Am Ende steht die Fahrradprüfung.

Mit dabei sind bei dieser Übung auch fünf Eltern. Sie geben unermüdlich Anweisungen, korrigieren, ermuntern. Einer von ihnen ist Uwe Schrumpf. Der Vater des neunjährigen Jakob ist am Ende durchaus skeptisch. „Nicht immer gut gefahren“, lautet sein Fazit. „Ich dachte, die seien weiter.“ Und auch der eigene Filius sei doch manchmal noch recht unsicher. Dabei hat sich die Familie Schrumpf ganz dem Fahrrad verschrieben, hat das eigene Auto abgeschafft. Auch beim Hauskauf war die Maßgabe, dass sie ihre Arbeit mit dem Rad erreichen können. Er und seine Frau Nicole sind Berufsmusiker, angestellt bei den Düsseldorfer Symphonikern, er ist Hornist, sie spielt Klarinette. Die rund fünf Kilometer zu Oper oder Tonhalle ließen sich gut mit dem Rad machen, meint Uwe Schrumpf. Schön am Stau vorbei. Das freue ihn jeden Morgen.

Info Viertklässler legen die Radprüfung ab Radprüfung Für die Fahrradprüfung müssen die Schüler das Anfahren, das Umfahren eines Hindernisses, das Links- und Rechtsabbiegen beherrschen sowie die Rechts-vor-Links-Regel kennen. Die Prüfung findet in der Regel im Umfeld der Schule statt. Im Schnitt bestehen 85 bis 90 Prozent die Prüfung. Infos Infos und Lehrmaterial unter: www.verkehrwacht-medien-service.de

Doch Düsseldorf sei einfach keine Fahrradstadt, sagt Schrumpf. Und mit seinen beiden Söhnen Jakob und Emil (7) würde er sich nicht in die Innenstadt mit dem Rad aufmachen. Da sei einfach zu viel Verkehr, es gebe zu viele Autos mit oft gestressten Fahrern und zu wenige Radwege. „Links abbiegen mit Kindern, das geht nicht, das ist doch lebensgefährlich.“ Mit dem Rad ist die Familie an freien Tagen dennoch häufig unterwegs. Mal in Richtung Benrath, mal entlang der Düssel oder durch den Südpark. Dann würden seine Jungs auch gut und sicher fahren. Klar ist Uwe Schrumpf aber auch, dass sie so das richtige Verhalten im dichten Straßenverkehr kaum lernen können.

Die Polizistin Anette Latour, die Fahrradtrainings in den Grundschulklassen begleitet, hat schon viele Kinder Radfahren gesehen, über viele Jahre hinweg. Ihr Resümee: „Die Motorik und die Koordination, die es dafür braucht, sind schlechter geworden.“ Vielen Kindern falle es schwer, sich gleichzeitig auf mehrere Dinge zu konzentrieren. Nicht selten bereite schon das Spurhalten Probleme. „Und wenn sie dann mit dem Kopf zur Seite schauen, fahren sie auch in diese Richtung.“ Und die Angst fahre oft mit. Sie habe es schon erlebt, dass Kinder einfach stehenbleiben, wenn sie ein Auto kommen sehen oder hören

Die Gründe dafür, dass Kinder heute oft schlechter Rad fahren, sind mannigfaltig. Das Fahrrad, sagt Latour, sei schlicht oft nicht mehr Teil des Freizeitverhaltens. Heute seien vielfach andere Sachen interessanter, nicht zuletzt das Smartphone. Das muss am Rande des Fahrradtrainings auch der Vater einer Neunjährigen einräumen. „Wir kommen am Wochenende oft einfach nicht dazu, wir haben dann andere Sachen vor, sie macht noch viel Sport im Verein, trifft sich mit Freundinnen – und mit dem iPad spielen will sie ja auch.“