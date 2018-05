Düsseldorf-Süd: Vier Süd-Gemeinden wählen ihre Presbyterien

Düsseldorf-Süd Weil die Fusion der fünf Gemeinden Ende vergangenen Jahres scheiterte, muss nun gewählt werden.

Damit viele Mitglieder der Werstener Gemeinde ihr Wahlrecht wahrnehmen, gibt es am Samstagmittag für rund anderthalb Stunden vor Aldi an der Kölner Landstraße einen Wahl-Info-Stand der Gemeinde. Dort stehen 13 Personen - davon fünf Neulinge - zur Wahl für das neue Gremium, in dem neben den zwölf Presbytern dann zwei berufliche Mitarbeiter der Gemeinde sitzen werden. Gewählt wird nach dem Gottesdienst im Stephanushaus an der Wiesdorfer Straße.

Da die evangelische Gemeinde in Garath und Hellerhof unter die 5000er Grenze gesunken ist, werden dort nur noch acht statt elf Presbyter zu wählen sein. Stimmenabgabe ist nach den Gottesdiensten im Anne-Frank-Haus sowie in den Gemeindezentren an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und in Hellerhof. Auch in Benrath (Dankeskirche) und Hassels (Anbetungskirche) wird am Sonntag nach den Gottesdiensten gewählt. Bis 15 Uhr können hier die Stimmen abgegeben werden. Zehn Presbyter sind in Urdenbach zu wählen; 15 Kandidaten stehen zur Wahl. Die Möglichkeiten das Kreuzchen zu machen, sind in den Kirchen Südallee 98 und Urdenbacher Dorfstraße 15 von 11 bis 17 Uhr.