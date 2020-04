Landgericht Düsseldorf : Vergewaltigung: Anklage gegen vier Sportler

Düsseldorf Die 22 Jahre alte Frau soll an einem Novemberabend zufällig das Opfer der Männer im Volksgarten geworden sein. Einer der Täter im Alter von 19 bis 34 Jahren filmte das Verbrechen mit einem Handy.

Sicher scheint zu sein, dass die Frau auf dem Heimweg zufällig das Opfer der Vergewaltiger geworden ist. Sicher ist auch anhand der Spuren von ihrer Kleidung und von den diversen Tatorten im Volksgarten, dass die beschuldigten Männer enge Kontakte mit der 22-Jährigen hatten. Das Quartett war damals auf dem Heimweg von einem gemeinsamen sportlichen Training, als es auf das Opfer traf. Die Frau gibt an, zwei der Sportler hätten sie rechts und links an den Armen gepackt und zu einer Parkbank geschleppt. Dort wurde ihre Kleidung zerrissen, mindestens drei der Täter hätten sich dann an der weinenden Frau vergangen. Später sei sie zu einer anderen Parkbank und danach zu einem Baum im Park gebracht worden, wo es zu weiteren Vergewaltigungen gekommen sei.

Einer der Angeklagten habe alle Szenen gefilmt. Erst, als die Täter in Streit darüber gerieten, wer mit dem Opfer welche Praktiken ausführen dürfe, soll sich einer der Vergewaltiger entfernt haben. Am Uhrenpark hatte er laut Polizei dann einen Passanten alarmiert und um Polizeihilfe gebeten, weil eine Frau im Park von Männern „begrabscht“ werde. Dass es dabei um seine Sportkameraden ging, habe er nicht erwähnt. Schnell ermittelt und verhaftet, lieferten alle vier Männer jedoch unterschiedliche Aussagen ab, in denen jeweils die anderen drei Kameraden schwer belastet wurden, der eigene Tatbeitrag allerdings bestritten oder erheblich verharmlost wurde, so die Anklage.