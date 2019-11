Verkehrsversuch am Höherweg in Düsseldorf : Vier Kameras überwachen Verkehrsversuch

Verkehrsversuch am Höherweg in Düsseldorf

Flingern-Süd Die Anwohner des Höherwegs sollen vom Schleichverkehr entlastet werden. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss befasst sich am Mittwoch mit dem Veerkehrsversuch.

(RP) Die Stadt will Anfang 2020 den nächsten Versuch unternehmen, um den Verkehr auf dem Höherweg zu reduzieren. Es geht nicht um die Automeile, sondern um den weiteren Verlauf der Straße auf der anderen Seite der Kettwiger Straße. Dort verläuft die Straße durch ein Wohnquartier in Richtung Hauptbahnhof. Die Anwohner beklagen starken Durchgangs- und Schwerlastverkehr, dies wurde durch Zählungen bestätigt.

Nach der Bezirksvertretung befasst sich am Mittwoch nun der Ordnungs- und Verkehrsausschuss mit dem Lösungsvorschlag. 2017 war der Versuch gescheitert, die Einfahrt von der Kettwiger Straße zu sperren. Dies hatte zwar das Wohngebiet entlastet, allerdings zu langen Rückstaus geführt. Nun soll eine Änderung im Kreisverkehr an der Ecke zur Albertstraße die Situation verändern: Wie berichtet, soll die Durchfahrt nicht mehr in alle Richtungen möglich sein. Von der Kettwiger Straße aus kommend können Autofahrer nur noch links in die Albertstraße einbiegen, aus den anderen Richtungen ebenfalls nur noch nach links in die andere Richtung der Albertstraße. Für Radfahrer soll die sogenannte Diagonalsperre keine Einschränkungen bringen.