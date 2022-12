Demonstrationen in Düsseldorf Vier Demonstrationen am Samstag in Düsseldorf

Bei einer weiteren Demonstration aus diesem Anlass, die um 13.30 Uhr bei der Dreieckswiese startet, werden 300 Menschen erwartet. Um 14 Uhr beginnt an der Friedrich-Ebert-Straße eine Demonstration von Kurden mit bis zu 300 Teilnehmern. Zum Thema „Stoppt das Kriegs- und Wirtschaftswunder“ beginnt um 15 Uhr eine Demonstration am Johannes-Rau-Platz. Etwa 200 Teilnehmer werden erwartet. Zwischen 13.30 und 20 Uhr kann es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Am vergangenen Wochenende blieben die Teilnehmerzahlen weit unter den angemeldeten Werten.