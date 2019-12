Geburtszahlen 2019 : Viele Zwillings- und Drillingsgeburten an der Uniklinik

Düsseldorf Am Krankenhaus gab es in diesem Jahr 65 Zwillings- und drei Drillingsgeburten. Ob der Baby-Boom-Trend der Vorjahre anhält, ist noch unklar.

In den vergangenen Jahren konnte man die demografische Entwicklung Düsseldorfs mit einem Wort recht gut beschreiben: Baby-Boom. Die Anzahl der Geburten steigerte sich fast stetig. 2018 verzeichnete das Standesamt 8790 Geburten. Der Trend könnte sich auch in diesem Jahr in etwa abzeichnen, wie eine Umfrage unserer Redaktion an den Kliniken zeigt.

Das Geburtshaus Düsseldorf in Düsseltal verzeichnete bereits 180 Geburten. Davon sind 89 vor Ort durchgeführt worden, und 91 Mütter brachten ihr Kind zu Hause auf die Welt. Das Angebot ist so beliebt, da Hebammen die zukünftigen Mütter schon früh während der Schwangerschaft begleiten und in der Geburtswoche rund um die Uhr mit Rat und Tat bereitstehen. Auch nach der Geburt helfen sie mit ihrem Fachwissen.

Deutlich mehr Kinder kamen im katholischen Marienhospital auf die Welt. 929 Geburten wurden in dem Pempelforter Krankenhaus betreut. Zusätzlich rechnet man damit, dass sich die Zahl bis zum Ende des Jahres auf 970 erhöht. Das würde einer Steigerung von 48 Geburten im Vergleich zu 2018 entsprechen.

In einigen Krankenhäusern stagnieren aber auch die Zahlen. So im evangelischen Krankenhaus: Dort verzeichnet man zurzeit 1632 Neugeborene und bis zum Ende des Jahres könnte die Zahl auf 1666 steigen, was dann fast genau dem Vorjahresniveau entsprechen würde. Das trifft auch auf das Sana Klinikum in Benrath zu. Dort wurden 633 Geburten begleitet und bis zum Jahresende rechnet man mit 674, was dem Wert des Vorjahres entsprechen würde.