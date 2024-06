Gut gemacht in Düsseldorf Spenden für Brustkrebsberatung und nachhaltige Projekte

So werden in diesem Jahr insgesamt 20.000 Euro in folgende Spendenprojekte investiert: Die Hilfsorganisation Safari Simbaz in Kenia, gegründet von der kenianischen Radsportlegende David Kinjah, erhält regelmäßige Geld-, Material- und Sachspenden von Lucky Bike. Diese kommen insbesondere den Kindern vor Ort zugute. Lucky Bike pachtet im Rahmen des Urwaldprojekts „Wohllebens Waldakademie“ für 50 Jahre weitere rund 2000 Quadratmeter Buchenurwald in der Eifel – eine bedeutende Unterstützung zum Schutz und Erhalt des Waldes in Deutschland.