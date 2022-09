Lancôme-Event in Düsseldorf : Ein dufter Abend mit prominenten Gästen

Foto: Lancôme/Getty Images/Sebastian Frey 12 Bilder Promiauflauf bei Lancôme-Event in Düsseldorf

Düsseldorf Den zehnten Geburtstag ihres erfolgreichsten Parfüms in Deutschland feierte Lancôme bei einem Ladies-Dinner in der Friedrichstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

So viel Glitzer, Funkeln und Glamour, so viele Promis auf High-Heels und in bester Feier-Laune auf dem pinken Teppich hat man lange nicht mehr erlebt in der Stadt. Hagen Wülferth, gebürtiger Düsseldorfer und nach zehn Jahren in Shanghai frischgebackener Deutschland-Chef der L´Oréal Luxusmarke Lancôme, hätte sich keinen besseren Start zum Amtsantritt in der Landeshauptstadt wünschen können: Gemeinsam mit 120 Gästen, darunter Veronica Ferres und Nazan Eckes, feierte der 37-Jährige das Leben – passend zum Namen der Duftmarke „La Vie est belle“.

Und es stimmte an diesem heißen Spätsommerabend wirklich alles: Der Ort – eine umgebaute ehemalige Buchbinderei von 1870 im Privatbesitz eines niederländischen Unternehmers – die Inszenierung, die Live-Musik der Ever´So-Band, das köstliche Menü (eine von Düsseldorfs Caterer GCS entworfene kulinarische Duftreise) und die ausgelassene Party-Stimmung.

Info Düsseldorf ist eine Beauty-Hauptstadt Beauty-Konzerne Düsseldorf ist ein bedeutender Standort für internationale Beauty-Konzerne. Alle Großen sind hier mit ihren Zentralen: L‘Oréal am Kennedydamm, Henkel Schwarzkopf in Reisholz, LVMH an der Rotterdamer Straße, Shiseido im Medienhafen, La Prairie an der Immermannstraße. Auch Sephora und Douglas haben hier ihren Sitz.

„Ist es nicht herrlich, dass es wieder Gründe zum Feiern gibt, dass wir uns treffen und in Schale werfen können“, schwärmte Laura Wontorra, die ihren Job als Moderatorin auch wegen der Abwechslung so liebt: „Heute stehe ich rausgeputzt im Scheinwerferlicht und trinke Champagner. Morgen bin ich in Turnschuhen auf dem Fußballplatz und trinke Bier.“

„Die Zeiten sind weltweit unruhig und beängstigend“, sagte Victoria Swarovski. „Aber es kommen garantiert wieder bessere Jahre“, ist die 29-jährige bekennende Optimistin überzeugt. Die Laune lässt sich auch Elna-Margret zu Bentheim trotz aller schlechten Nachrichten so schnell nicht verderben. Die Düsseldorferin in einem extravaganten fuchsiafarbenen Kleid mit üppigem Blumendekor von Aje, einem australischen Designer-Duo, findet an jedem Tag einen guten Grund, um dankbar zu sein und notiert ihn vor dem Schlafengehen in einem Buch.

Nach der Geburt ihres Sohnes vor drei Monaten zeigte sich die Schauspielerin Janina Uhse zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Vor Glück über den „kleinen Herzensbrecher“ strahlte die 32-Jährige nur so und verriet: „Familie und Freunde, gutes Essen und Geselligkeit sind das Wichtigste überhaupt und meine Oma ganz besonders.“ An die erinnert sie sich stets, wenn sie das Lancôme-Parfüm riecht. „Mein Opa duftet, so lange ich denken kann, nach ,Joop‘, meine Oma nach ,La Vie est belle‘.“

An dem Abend im spektakulären Hinterhof war viel die Rede von Glück und Dankbarkeit. So lebt Moderatorin Nazan Eckes, Mutter von zwei Söhnen, beispielsweise nach dem Motto: „nicht auf das Glück warten, sondern es aktiv gestalten“. Am liebsten pendelt sie zwischen Köln und ihrer zweiten Heimat auf Mallorca: „Das Meer macht mich glücklich, es hilft mir, zu mir zu kommen.“ Ebenso wie Rebecca Mir ist auch die erfolgreiche Regisseurin und Schauspielerin Veronica Ferres sehr dankbar dafür, dass sie das machen darf, was ihr Freude macht: „Ich genieße jeden einzelnen Tag und solche Abende wie hier in Düsseldorf.“

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Was gegen Verkehrsunfälle auf dem Schulweg hilft. Warum Aktivisten in zwei Wochen Parkplätze besetzen wollen. Und was wir aus dem Neun-Euro-Ticket gelernt haben. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!