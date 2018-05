Düsseldorf: Viele neue Souvenirs zum Japan-Tag

Düsseldorf Der Japan-Tag findet dieses Jahr zum 17. Mal statt und dürfte erneut hunderttausende Besucher an die Rheinuferpromenade locken. Düsseldorf Tourismus (DT) hat jetzt ein T-Shirt entwerfen lassen, mit dem Fans ihre Begeisterung für das Fest auf der Brust tragen können. Das Motiv zeigt die stilisierte Düsseldorfer Skyline und eine Cosplayerin im Vordergrund. Es ist in den Düsseldorfer Tourist-Informationen sowie online im Düsseldorf-Shop für 25 Euro erhältlich.

Die Illustration hat Jonah Rode gezeichnet. Der 23-jährige Künstler beschäftigt sich seit Jahren mit Manga und ist in der Szene unter dem Namen Chrabi bekannt. Das im Rahmen der Kooperation entstandene Motiv zeigt die Düsseldorfer Skyline im Licht eines Sonnenuntergangs. Im Vordergrund ist ein Mädchen mit japanischem Fächer zu sehen. Es trägt ein Kleid, das an einen Kimono und an eine Schuluniform erinnert. So wird die gemeinsame Präsentation von kultureller Tradition und moderner Pop-Kultur beim Japan-Tag dargestellt.