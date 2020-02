Politik in Düsseldorf : Die FDP im Stadtbezirk 7 stellt sich neu auf

Viele neue Gesichter bei den Liberalen. Sönke Willms-Heyng tritt bei Kommunalwahlen nicht mehr an.

An Nummer eins der Liste für die Bezirksvertretung 7 wird Julian Deterding antreten, gefolgt von Markus Bönte, Christine Rachner und André Kiel. Sönke Willms-Heyng tritt dagegen nicht mehr an. „Ich bin 16 Jahre dabei, das ist lange genug, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit für die Kommunalpolitik“, nennt Willms-Heyng die Gründe. Sein Mandat bis September will er aber auf jeden Fall erfüllen, „insbesondere den Start im Glasmacherviertel will ich noch mitgestalten“.