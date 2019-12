Ausstellung zeigt die Konzepte : Viele Ideen für die Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf Dutzende Ideen für das Düsseldorf der Zukunft haben 16 Planungsteams beim Wettbewerb für den Blau-Grünen Ring präsentiert. Es gibt viel Beifall – aber auch heftige Ablehnung.

Was ist Sinn und Zweck des Blau-Grünen Rings? Geisel erklärte dies mit Blick auf die Gewinner: "Durch die Umsetzung dieser Entwürfe wird der Innenstadtbereich stark gewinnen und die Ziele des Blau-Grünen Rings werden erfüllt: nämlich die Freiräume sowie die Kunst- und Kultureinrichtungen in der Stadtlandschaft für jeden erlebbar zu machen."

Zeiten Die Ausstellung ist täglich (außer montags) von 11 bis 18 Uhr (donnerstags bis 21 Uhr) kostenfrei zugänglich. An Heiligabend und Silvester bleibt die Ausstellung geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie Neujahr wird der Kunstpalast von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Mehr Grün, neue Wasserachsen, weniger Autos und neue Aufenthaltszonen am Rhein und an den Museen sind die Hauptbausteine der Planer. Eine in Richtung Rheinterrasse verlängerte Rheinuferpromenade gehört ebenso zu den Konzepten wie ein Neubau für das nationale Fotozentrum, das in Düsseldorf angesiedelt werden soll. Die Vorschläge sind sehr vielfältig, Geisel sprach davon, die Stadt sei „reich beschenkt worden“.