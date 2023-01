Einkaufen in Düsseldorf Viel geschlossen am verkaufsoffenen Sonntag

Düsseldorf · Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Düsseldorf hatte etwa an der Kö mehr als die Hälfte der Geschäfte geschlossen. Auch an der Schadowstraße beteiligten sich einige Händler nicht. Jetzt wird in den Gremien über Konsequenzen beraten.

29.01.2023, 18:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf - viele Läden geschlossen 13 Bilder Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Christoph Schroeter und Uwe-Jens Ruhnau