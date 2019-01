Wirtschaft trifft sich : Viele Düsseldorfer besuchen IHK-Empfang in Duisburg

Düsseldorf 1000 Gäste kamen zu der Veranstaltung in der Mercatorhalle. Unter ihnen waren auch viele Düsseldorfer Wirtschaftsvertreter, die vor allem über die drohenden Diesel-Fahrverbote und die Innenstadt-Planungen sprachen.

(brö) Viel Düsseldorf gestern in Duisburg. Und ein Gastredner, der auch wirklich kam. Die IHK Niederrhein und ihr Präsident Burkhard Landers hatten bei ihrem traditionellen und gut besuchten Neujahrsempfang in der Mercatorhalle in Duisburg gestern Abend Glück. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kam pünktlich und gut gelaunt als Gastredner in die Halle und lobte den Kammerbezirk als Logistik-Drehscheibe, den guten Austausch mit den Niederlanden und den Stahlstandort. Den 1000 Gästen machte der Aachener deutlich, dass er sich ihnen verbunden fühlt: „Duisburg ist ja auch Rheinland.“