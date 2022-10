Iran, Wohnen, Tierversuche : Reigen an Demos in der Düsseldorfer Innenstadt

Reigen an Demos in der Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf Bei strahlendem Sonnenschein war die Düsseldorfer Innenstadt am Samstag sehr gut besucht. Es fanden einige Demos und Kundgebungen statt, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten.

Am Samstag war wieder Demotag in Düsseldorf. Mehr als ein halbes Dutzend Versammlungen fanden statt, es gab Kundgebungen auf dem Schadow- sowie auf dem Burgplatz, zudem zogen Demonstranten durch die Innenstadt, was zeitweise zu Verkehrsbehinderungen führte.

Mehrere Tausend Demonstranten kamen am Samstag zusammen, um ihre Solidarität mit den Friedensprotesten im Iran zu bekunden. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit 1000 Teilnehmern gerechnet, diese Zahl sei jedoch deutlich überschritten worden, teilte die Polizei mit. Treffpunkt war an der Karlstraße am Hauptbahnhof, von dort zog der Protestzug gut sichtbar durch die Innenstadt, unter anderem über die Graf-Adolf-Straße, die Königsallee und am Landtag vorbei.