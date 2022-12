Verkaufsoffener Sonntag Verkaufsoffener Sonntag lockt Besucher in die Düsseldorfer Stadtteile

Der verkaufsoffene Sonntag wurde in Benrath von zahlreichen Einzelhändlern genutzt, einige boten Sonderaktionen an. Hobby + Spiel Müller hat seine Öffnungszeiten für die vier Wochen vor Weihnachten verlängert. Das Benrather Weihnachtsdörfchen in der Fußgängerzone lockte mit Fotoboxen mit Weihnachtsbäumen oder einem Rentierschlitten, an dem man selbst die Zügel in die Hand nehmen konnte. Die Traditionsbuchhandlung Dietsch freute sich am Sonntag über großen Zulauf. „Kaum waren die Türen auf, kamen Kunden – ohne Pause“, zogen Nicole Albrecht und Claudia Hoferer vom Dietsch Bilanz. „Bücher sind dieses Jahr das Geschenk Nummer eins, egal ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.“ Unter den zufriedenen Kunden war auch Nina Lange, die sich mit Weihnachtskarten eindeckte. „Jetzt wird erst mal an die ganze Familie geschrieben“, kündigte sie an. Für einen kleinen Dämpfer in der Festtagsstimmung sorgte der spürbare Wandel in der Benrather Fußgängerzone, sichtbar durch Baustellen, leerstehende Geschäfte und Corona-Testzentren im Leerstand.