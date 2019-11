Veranstaltung in Düsseldorf : Viel Prominenz beim Parkinson-Award

Düsseldorf Der Preis soll für die Krankheit sensibilisieren.

Boxlegende Muhammad Ali, auch bekannt als Cassius Clay, hatte es, Ex-US-Präsident Theodore Roosevelt und UdSSR-Staatschef Leonid Breschnew ebenfalls, US-Schauspieler Michael J. Fox leidet ebenso daran wie Kabarettist Ottfried Fischer oder Comedian Markus Maria Profitlich. So einige bekannte Persönlichkeiten sind an Parkinson, der landläufig Schüttellähmung genannten Nervenkrankheit, erkrankt. Obwohl es viele Promis mit Parkinson gibt, die dies auch öffentlich gemacht haben, gehört die Krankheit noch immer eher zu den Tabuthemen.

Grund genug für Rüdiger Muhl, den Charity Video Award der Deutschen Parkinson Vereinigung (DPV) zu organisieren. „Meine Herzensangelegenheit ist es, Parkinson endlich die notwendige Öffentlichkeit zu verschaffen und zu erreichen, dass in unserer Gesellschaft Inklusion auch für chronisch Kranke und Alte erreicht wird, anstatt sie auszugrenzen, was in Deutschland leider immer noch traurige Realität ist“, erläutert Muhl. Das sehen u.a. Schauspielerin Mariella Ahrens, Theaterbetreiber und Regisseur René Heinersdorff, Schauspielerin Andrea Spatzek („Lindenstraße“), Kabarettist Jochen Busse, Moderatorin Birgit Lechtermann, der türkische Filmstar Can Ardu, Isolde Asal (Hochschule Düsseldorf) und Stefan Job, Initiator und Macher des „Filmtalk NRW“, genauso.