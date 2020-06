Verkehrspolitik in Düsseldorf : Viel Kritik an Vorstoß der SPD für Tempo 30

Düsseldorf Die Sozialdemokraten wollen stadtweit die Geschwindigkeit reduzieren, aber die Hürden für eine Reduzierung sind hoch. Die Grünen unterstützen den SPD-Vorschlag, CDU und FDP sind jedoch dagegen.

Tempo 30 auf Düsseldorfer Straßen und nur auf ausgewählten Hauptstraßen sollen höhere Geschwindigkeiten erlaubt sein: Diese Forderung stellte die SPD am Samstag auf ihrem digitalen Parteitag auf und erhält für den Vorschlag Unterstützung von den Grünen. Die Grünen seien schon lange dafür, in den Städten das Tempo auf 30 km/h zu reduzieren: „Man sollte die Regel, dass nur auf ausgewählten Straßen Tempo 30 gilt und ansonsten 50, einfach umdrehen – Tempo 30 ist normal und 50 die Ausnahme“, sagt Norbert Czewinski, Fraktionschef der Grünen.

Allerdings ist es nicht so einfach, die Regelung zu ändern. Nach Auskunft der Stadt ist es nur per Einzelfallprüfung möglich, streckenbezogen oder straßenbezogen die zulässige Höchstgeschwindigkeit aus Verkehrssicherheits- oder Lärmschutzgründen – ebenfalls unterteilt nach ganztägig und nachts – zu reduzieren. Gründe der Luftreinhaltung liegen in Düsseldorf zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aktuell nicht vor. Außerdem sind die Belange des öffentlichen Nahverkehrs zu berücksichtigen und das Vermeiden von Verlagerungen von Schleichverkehren durch Wohngebiete.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, OB-Kandidatin der FDP, sieht „gesamtstädtisch keinen Sinn in Tempo 30“. In Wohngebieten und an Kitas, Schulen, Krankenhäusern etc. gebe es die Beschränkung bereits. „Wenn die SPD beim Verkehr etwas anpackt, geht es schief“, sagt die Liberale und nennt „Umweltspuren, Pop-up-Radweg und die Abschaffung der grünen Welle“.