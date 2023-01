Komponistinnen in der Theaterkantine Viel Beifall für das Düsseldorfer Frauen-Orchester

Das ist auch die Idee, die hinter dem Frauen-Orchester steht. Es will Komponistinnen, die in der männerdominierten Musikwelt häufig ignoriert wurden, Gehör verschaffen. „Wir möchten Werke spielen, die nicht so oft gehört werden. Und ich freue mich, mit meinen Musikerinnen auf Entdeckungsreise zu gehen und zu sehen, welche spannenden Frauen und musikalische Ideen uns begegnen werden“, so Schmitz-Oehler. Drei Musikerinnen hatten die Herausforderung angenommen, als Solistinnen aufzutreten. „Die Atmosphäre heute war toll, und Stephanie gibt uns viel Sicherheit“, sagte Solo-Cellistin Malin Hoffmann.