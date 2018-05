Meine Woche In Düsseldorf : Viel Ärger um Geld und Bäume

Düsseldorf In der Stadt wurde in der vergangenen Woche viel gestritten. Über die Zukunft des Geldautomatennetzes und die Pläne für das Ed-Sheeran-Konzert auf dem Messeparkplatz P1. Wie schön, dass es spannende Pläne für die Kulturlandschaft gibt.

Wenn der eigene Lieblingsverein mit dem letzten Heimspiel die Fans in Feierstimmung versetzt hat und am Montag alle noch glückstrunken das mitgenommene Stück Rasen vom Fortuna-Platzsturm mit der Nagelschere pflegen - dann möchte man eigentlich nicht über Geld reden. Darüber, wo man es herbekommt und wo man es auch künftig nochabholen kann. Genau diese Debatte beherrschte aber die Woche.

So hatten an jenem sonnigen Fortuna-Wochenende nämlich unbekannte Täter erneut nachts einen Geldautomaten gesprengt, diesmal im Linksrheinischen. Die Debatte um die Sicherheit der Automaten kochte hoch. Die Commerzbank hat angekündigt, einige ihrer Selbstbedienungsfilialen nachts schließen zu wollen, die Sparkasse sucht ebenfalls nach dem richtigen Weg. Als Reaktion auf die Taten hatte sie elf Automaten zeitweise abgeschaltet, war dafür aber scharf kritisiert worden. Viele davon sind inzwischen wieder in Betrieb. Und überhaupt, die Sparkasse: In dieser Woche wurde auch bekannt, dass sie einen umfangreichen Stellenabbau plant, in diesem Zusammenhang auch ihre Kö-Filiale schließen will. Die Kunden werden die Entwicklungen aufmerksam und besorgt beobachten - erwarten sie doch gerade von der Sparkasse einen möglichst wohnortnahen und umfassenden Service.

Besorgt ist man in dieser Woche auch im Düsseldorfer Norden, wo ein Bündnis aus Anwohnern und der Düsseldorfer Baumschutzgruppe jetzt tatsächlich eine Demonstration gegen das geplante Open-Air-Gelände geplant und bereits den Termin verkündet hat. Am kommenden Mittwoch, 16. Mai, wird man sich auf dem Messeparkplatz P1 versammeln, um gegen die Umwandlung in ein Open-Air-Gelände zu demonstrieren. Als erster prominenter Künstler soll dort im Sommer Weltstar Ed Sheeran auftreten, von dem man sich an dieser Stelle fragen darf, wie viel er von dem Ärger um seinen Auftritt eigentlich mitbekommt. Post von der Baumschutzgruppe müsste er ja schon vor Wochen bekommen haben, eine Antwort auf das Schreiben steht aber nach wie vor aus.









Schönes gab es in dieser Woche natürlich auch - auch jenseits der ersten hochsommerlichen Tage. So plant die Stadtverwaltung, die Identität Düsseldorfs als Kulturstadt zu stärken. Dazu soll ein Wettbewerb für Architekten und Stadtplaner ausgelobt werden - Ergebnis soll sein, dass Bürger und Touristen die Kuklturstätten aufmerksamer wahrnehmen. Besonders nehmen die Planer die Achse vom Ehrenhof über die Kunstakademie bis zur Kunsthalle in den Blick - weil dort zahlreiche große Häuser in fußläufiger Entfernung stehen. Auch interessierte Bürger werden Ideen einbringen dürfen.

Themen der Woche greift auch unser Podcast auf. Hören Sie rein! Es geht neben der Sparkasse um das Fitnessprogramm "Sport im Park" und darum, wie man am besten einen Termin beim städtischen Bürgerservice ergattert. Zum Podcast geht's unter www.rp-online.de/rheinpegel

(RP)