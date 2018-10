Videodreh in Alter Kämmerei

Für das europäische Städtenetzwerk „Eurocities“ wurde in der Alten Kämmerei mit lokalen Künstlern ein Image-Video entwickelt.

(dans) Wenige Wochen ist es her, dass das Kompetenzzentrum Kultur & Kreativwirtschaft (KomKuK), das die städtische Kreativbranche unterstützt und vernetzt, dreijähriges Bestehen gefeiert hat. Jetzt steht der nächste Meilenstein bevor: Das KomKuk-Team ist von dem europäischen Städtenetzwerk „Eurocities“ für den gleichnamigen Preis in der Kategorie „Innovation“ nominiert worden. Um die Jury zu überzeugen, wurde am Sonntag in der Alten Kämmerei mit lokalen Künstlern ein Imagevideo gedreht, das die Arbeit des KomKuKs veranschaulichen soll.

„Wir wollen kein klassisches Erklärvideo machen“, so KomKuK-Leiter Lars Terlinden. Stattdessen soll die Wirkung des Engagements gezeigt werden. Denn wie der Tänzer in dem Video bringt auch die KomKuK Leben in verlassene Räume durch die Ermöglichung von Zwischennutzungen wie zum Beispiel in der Alten Kämmerei. Daneben ist aber auch die Vernetzung der Kreativbranche ein wichtiges Anliegen. Das wird ebenfalls in dem Video Thema sein. Gezeigt werden Düsseldorfer Künstler von Musik über Design bis hin zur Mode, die dank der Arbeit des KomKuKs miteinander ins Gespräch kommen. Dazu kamen am Sonntag viele lokale Künstler in die Kämmerei, um das Team bei den Aufnahmen zu unterstützen. „Das KomKuK hat mir sehr geholfen, da wollte ich etwas zurückgeben“, so Grafikdesigner Dennis Melskotte. In dieser Woche soll das Video fertiggestellt werden, das Ergebnis wird dann im November zu sehen sein.