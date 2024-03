Direktorin Simone Bruns im Interview „Die Volkshochschule ist und bleibt auch ein Präsenz-Bildungsträger“

In der Volkshochschule Düsseldorf tut sich so einiges: Den Bertha-von-Suttner-Platz tauscht sie bald gegen ein neues Gebäude an der Yorckstraße in Derendorf, auf das altbekannte gedruckte Programm verzichtet sie im Zeichen der Digitalisierung. Wir haben mit der Direktorin Simone Bruns über die großen Veränderungen und die Zukunft der VHS gesprochen – auch mit Blick auf jüngere Generationen, gestiegene Gebühren und die Kursgestaltung in politisch angespannten Zeiten.