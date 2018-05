Düsseldorf : VfL-Reserve macht Aufstieg perfekt

Foto: von Ameln

Düsseldorf BENRATH (hel) Als Tabellenführer in der Kreisliga C (Gruppe 2) hat die zweite Mannschaft des VfL Benrath den Aufstieg in die Kreisliga B am vorletzten Spieltag vorzeitig perfekt gemacht. Im Heimspiel gegen den TV Grafenberg II legte das von Ralf Kielholtz betreute Team mit einem 6:1-Erfolg eindrucksvoll den Grundstein für den Sprung in die B-Klasse. In einer abwechslungsreichen Begegnung markierten Sascha Hilgers (21./38./64.), Dennis Bosek (51.) und Niklas Senf (70.

/84.) die Treffer für die Schlossstädter. Aufstiegsjubel brandete allerdings erst nach Spielschluss in der Bezirksliga auf, wo der SV Lohausen den Klassenerhalt sichern konnte und damit feststand, dass es in der Kreisliga C zwei direkte Aufsteiger geben wird. Offen ist allerdings, ob die VfL-Reserve die Saison auch als Meister abschließen kann. Am letzten Spieltag steht noch das Duell mit dem aktuellen Drittplatzierten NK Croatia 99 Ratingen II an.

(RP)