Deutscher Amateurmeister von 1957 Der VfL ist im Sammelalbumfieber

Neben den Porträts der Aktiven aller Jugendmannschaften sowie den drei Männerteams und der neuen Frauenformation gehören Bilder der Vorstandsmitglieder und von den Betreuerteams zum Sammel-Pool. In der Sparte Vereinshistorie darf das Foto von VfL-Legende Karl Hohmann nicht fehlen, der in den 30er Jahren auch Nationalspieler war. Doppelbilder erinnern an die erfolgreiche Meisterelf aus dem Jahr 1957 sowie an deren spektakulären Empfang damals in Benrath.