Urteil des Verwaltungsgerichts : Düsseldorfer Gastronom verliert Streit um 72.000 Euro

Düsseldorf Wer ist der Eigentümer von mehr als 72.000 Euro, die in einer Gaststätte sichergestellt wurden? Das musste das Verwaltungsgericht in Düsseldorf klären. Um das Geld stritten ein Gastronom und das Land Nordrhein-Westfalen.

Ein Düsseldorfer Gastronom hat vom Land NRW vergeblich die Herausgabe von 72.000 Euro gefordert. Das Geld war bei einem Gast im Keller einer seiner Betriebe an einem Spieltisch sichergestellt worden. Der Gastronom habe keinen Anspruch auf das Geld, befand das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag. Er habe nicht glaubhaft machen können, dass es sein Geld sei.

Die Polizei hatte das Geld im Mai 2020 in einem Café in Düsseldorf sichergestellt. Die Vorsitzende Richterin schilderte, was passierte: Kräfte des Ordnungsdienstes hatten beobachtet, dass Personen das Café betreten hatten, obwohl es aufgrund der Corona-Regeln zu dieser Zeit eigentlich geschlossen sein musste. Ein Schlüsseldienst öffnete die Tür – und im Keller entdeckte die Polizei Räume, in denen offenbar illegales Glücksspiel betrieben wurde. In dem einen Raum befand sich ein Spieltisch, im anderen saßen drei Männer, die alle großen Summen Bargeld dabei hatten.