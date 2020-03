Abschied : Möge die Rente mit Michael Szentei-Heise sein

Düsseldorf Michael Szentei-Heise, Verwaltungsdirektor der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, wurde offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Zum Empfang kamen Landesminister Peter Biesenbach, alle Bürgermeister, einige Dezernenten, Spitzen der Kirchen und Gewerkschaften sowie Breiti und Manager Patrick Orth von den Toten Hosen. Es wurde auch herzlich gelacht, und das passt zum Charakter Szentei-Heises, der ein guter Witzeerzähler, Rheinländer und Genussmensch ist. So hob Diakonie-Chef Thorsten Nolting hervor, dass Szentei-Heise in der Liga der Wohlfahrtsverbände, wenn es Streit gab, für die Kompromisse gesorgt habe. Er sei ein Mediator gewesen bevor es den Begriff überhaupt gab, und habe bei Konflikten „mit unschuldigem Augenaufschlag gefragt: ,Kann ich etwas tun?’“. Nolting erinnerte an die lebensfrohen Momente: Abende mit Schnittchen, Szentei-Heises „Anti-Falten-Creme“ Tiramisu und seinen Satz: „Ich kann so viel essen, was ich will, ich nehme einfach nicht ab.“ Am 1. April geht er in den Ruhestand, Nachfolger ist Michael Rubinstein, und für Szentei-Heise gilt von Herzen der abgewandelte Satz der Einladungskarte: Möge die Rente mit ihm sein!