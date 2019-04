Vertrag nicht verlängert : Leiter verlässt die Internationale Schule Düsseldorf

Düsseldorf Simon Head wird seinen Vertrag nicht über das Schuljahr 2019/20 hinaus verlängern. Über sein Gehalt von mehr als 400.000 Euro hatte es eine kontroverse Debatte gegeben.

Simon Head, Leiter der Internationalen Schule Düsseldorf (ISD), will sein Engagement im Sommer nächsten Jahres beenden. Das teilte die Vorsitzende des Vereinsvorstands („Board of Trustees“), Adriana Blomeyer, am Freitag mit. Mit Bedauern habe das Leitungsgremium die Entscheidung zur Kenntnis genommen. Derzeit kämpft die ISD um ihren Status als Ersatzschule. Die Bezirksregierung hat die Rück­zahlung öffentlicher Fördergelder für das Jahr 2015 in Höhe von gut 3,5 Millionen Euro angeordnet, weil die Schule letztlich ein Schulgeld in nicht erlaubter Höhe erhoben habe. Dagegen klagt die Schule. Zurzeit wird geprüft, ob auch die öffentliche Förderung für 2016 und 2017 in jeweils ähnlicher Höhe zurückgezahlt werden muss. Am Montagabend soll eine Mitgliederversammlung über eine neue Satzung abstimmen. Dadurch soll die Führung der ISD professionalisiert werden. Die wichtigsten Fakten im Überblick.