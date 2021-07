Nach dem Hochwasser : Verteilte die Stadt Strafzettel im Hochwassergebiet?

Die Heckteichstraße am Freitag Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt hat am Freitag nach einer Beschwerde einen Pkw an der Heckteichstraße überprüft – also in einem stark betroffenen Bereich. Laut einem Sprecher war aber eine Beschwerde vorangegangen. Insgesamt gehe man mit dem Thema bürgerfreundlich um.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Heckteichstraße in Gerresheim ist die Stadt am Tag nach dem Hochwasser gegen einen Falschparker vorgegangen – wehrt sich aber gegen den Vorwurf, in den betroffenen Straßen gezielt Strafzettel verteilt zu haben. Es habe an dem Freitag beim Ordnungsamt eine Beschwerde wegen eines an der Heckteichstraße verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeuges gegeben, erklärte ein Sprecher.

Um dieser nachzugehen, sei eine Einsatzkraft der Verkehrsüberwachung vor Ort gewesen. „Auch die Flucht vor den Wassermassen darf nicht dazu führen, dass durch Falschparken andere Verkehrsteilnehmer oder gar Rettungskräfte behindert oder gefährdet werden.“ Der WDR hatte zuvor berichtet, das Ordnungsamt habe in dem Viertel um die Glashüttenstraße Strafzettel verteilt.

Der Stadtsprecher betonte unterdessen, das Ordnungsamt gehe nicht gezielt in vom Hochwasser betroffene Gebiete, um dort Falschparken zu ahnden. „Wie bereits seit Jahren in Oberkassel gelebte Praxis – wenn der Rhein über die Ufer tritt – gehen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsüberwachung mit Thema sehr bürgerfreundlich um...“, hieß es. Man komme den Bewohnern entgegen, sofern ihr Falschparken keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer nach sich ziehe.

Betroffene, die aus ihrer Sicht zu unrecht ein Knöllchen erhalten haben, sollten sich gegebenenfalls nach Erhalt der Verwarnung an die Bußgeldstelle des Ordnungsamtes wenden, hie0 es weiter. Denn nicht alle möglicherweise entlastenden Umstände seien für die Verkehrsüberwachungskräfte auf der Straße erkennbar.

(nic)