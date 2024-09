Versteigerung im Fundbüro Düsseldorf Fahrräder und verlorene Koffer unter dem Hammer

Mehr als 50 Fahrräder kommen am kommenden Freitag (13. September, ab 9 Uhr) in den Räumen des Düsseldorfer Fundbüros an der Erkrather Straße 1 unter den Hammer. Zusätzlich werden auch andere Fundsachen wie leere und gefüllte Koffer oder Rucksäcke, diverse Werkzeuge und Rollstühle versteigert. Eine erste Besichtigung ist am Tag der Versteigerung ab 8.30 Uhr möglich.